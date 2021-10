L’arte è protagonista al Byblos Art Hotel Villa Amistà

Dopo l’edizione digital del 2020, ArtVerona ritorna finalmente in presenza e per tre giorni (dal 15 al 17 ottobre) la città di Verona diventa il punto di riferimento per il mercato dell’arte e i veri appassionati. Con la sua collezione permanente di oltre 160 opere d’arte moderna e contemporanea, che raccoglie alcuni dei nomi più importanti del panorama internazionale, Villa Amistà è la location ideale per godersi un week-end all’insegna della bellezza, ma anche per scoprire due nuove importantissime acquisizioni firmate da Giorgio De Chirico: “Il Condottiero” (1925) e “Le jeux terribles” (1925-26). Due opere che ritraggono uno degli elementi fondanti della narrativa del principale esponente della pittura metafisica: i manichini. Figure oniriche apparentemente prive di elementi umanizzanti, ma connotati da una fortissima espressione evocativa dell’intelletto.

Le due opere di Giorgio De Chirico sono collocate nella Sala Paolini, così nominata poiché le sue pareti ospitano le opere di Giulio Paolini, esponente dell’avanguardia concettuale che si caratterizza per la sperimentazione attraverso diverse tecniche artistiche. Il dialogo che nasce dall’accostamento dei due artisti diventa così una sinergia tutta da scoprire. E per godere di un’esperienza artistica anche a tavola, il Ristorante Amistà (1 stella Michelin) non è solo lo spazio che accoglie le opere di artisti dello spessore di Mimmo Rotella e Sandro Chia, ma anche il regno dello Chef Mattia Bianchi che dà vita a vere e proprie opere d’arte nel piatto grazie all’ispirazione che i sapori del territorio riescono a donare in un viaggio sensoriale a tutto tondo.

Un week-end all’insegna della bellezza tra la stupefacente collezione del Byblos Art Hotel Villa Amistà e la fiera d’arte contemporanea di Verona per ammirare grandi classici e scoprire nuovi talenti.

Web: https://www.byblosarthotel.com/it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...