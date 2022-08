Art & Wine Experience: visita guidata al palazzo Montanari con degustazione in Valpolicella

San Pietro in Cariano

Vi piace il buon vino? Se sì, questa è l’esperienza giusta per assaggiare e apprezzare i deliziosi vini della Valpolicella! Questo tour inizia con una passeggiata rilassante nel vigneto, nell’antico “brolo” di Palazzo Montanari che circonda la Villa. Qui vengono coltivati i frutti per la produzione dei quattro vini classici della Valpolicella e dell’olio extravergine di oliva.

Conclusa la visita al vigneto si passa alla visita guidata della Villa, una delle più antiche della Valpolicella, un borgo nascosto tra le colline, in un viaggio alla scoperta della storia e del territorio. Concluso il percorso, vi accomoderete sotto il meraviglioso portico con vista panoramica, per poter assaggiare, in un’atmosfera di calma e tranquillità, i vini, frutto della passione che l’azienda dedica ogni giorno al proprio lavoro. La degustazione sarà guidata dal produttore e verrà accompagnata da un aperitivo con i prodotti dell’azienda. Con questo splendido tour avrete modo di visitare luoghi storici, degustare vini classici immersi nei vigneti della Valpolicella e i suoi meravigliosi paesaggi!

Orari: 10 | 14.30 | 16.30 | Dal lunedì al sabato. Domenica su richiesta.

Data: Personalizzata

Ritrovo: Palazzo Montanari in Via Bure Alto 11 – 37029 San Pietro in Cariano (Veneto)

Durata: 1 ora e 30 minuti

Costo: 38 euro a persona. La quota comprende: Visita guidata della Villa + Degustazione guidata dei vini rossi a cura del produttore accompagnata da grissini e pane con olio extravergine di oliva di produzione dell’azienda e altri stuzzichini + Sbrisolona o pasticceria secca con il recioto.