Ed ecco finalmente la serata teatrale della Rassegna ART'INVERNO! Narrazione a tre voci sui fatti del Vajont, per non dimenticare la tragedia del 9 Ottobre 1963; tratto dal celebre monologo di Marco Paolini e trasformato per tre voci narranti; una coinvolgente piece teatrale sul dramma del Vajont a sessant'anni dalla tragedia. I tre attori in scena, Enrico Frigo, Francesco Corcioni e Marco Mamoli ci accompagneranno nel racconto della strage annunciata; tanto si poteva fare e dire, poco è stato fatto, nulla bisogna dimenticare. cit"

Il 9 ottobre 1963 dal monte Toc, dietro la diga del Vajont, si staccano tutti insieme 260 milioni di metri cubi di roccia che piombano nell’invaso sollevando un’onda che scavalca la diga e cancella letteralmente dalla faccia della terra cinque paesi (Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faè) uccidendo 2000 persone. Non si trattò di un «disastro naturale», come scrissero i cronisti all’indomani della strage, ma di una tragedia provocata dall’uomo. Dal 1993 Marco Paolini racconta questa grande tragedia civile. Ha iniziato nelle case degli amici, e poi, centinaia e centinaia di volte, in un monologo che dura più di tre ore, di fronte a un pubblico attento e partecipe, nelle piazze, nelle scuole, nei circoli culturali, negli ospedali, nelle radio, nei teatri, nei festival di tutta Italia."

Sabato 9 Dicembre il Tea Trio lo porterà in scena al centro G.Benini di Quaderni di Via Edmondo de Amicis 9. Non Mancate.

Foto ufficio stampa Art'Inverno