Art'Inverno: Acoustic Waves 4et in concerto

L'Acoustic Waves 4et, ensamble musicale nato nel 2020 in piena pandemia e votato a sonorità Jazz e Gipsy si esibirà nell'ambito della rassegna Art'Inverno presentando una serata dedicata a quella musica che ha tracciato una rotta che va da Ella Fitzgerald a Mina, da Armstrong a Dalla. Un filo dalle sonorità swing che hanno coinvolto dagli anni 30 ai giorni nostri i grandi artisti del Jazz americani fino ai nostri Italiani d'autore.

Il nostro filo musicale vi porterà “On the sunny side of the street” ma perché, beh, perché l'hanno suonata tutti i più grandi, Louis Armstrong, il Nat King Cole Trio , Dave Brubeck , Earl Hines , Benny Goodman , Lionel Hampton , Erroll Garner , Dizzy Gillespie , Art Tatum , James Booker , Count Basie, Lester Young ed Ella Fitzgerald... si,va bene; ma a chi piaceva sta musica? Oddio, a molti! Tra gli italiani, a Mina, a Lucio Dalla, a Cammariere, a Diodato, insomma, son canzoni da ascoltare!

L'Acoustic Waves 4et è composto da Camilla Bertini alla voce, Ettore Agnoletto alla batteria, Luca ed Enrico Grendene contrabbasso e chitarra classica.

Durante la serata la rassegna ospiterà inoltre l'esposizione di Roberta Zevilonghi con le sue Foglie d'oro su tela. La pittrice veronese si ispira alla corrente dell’espressionismo astratto. Attraverso le sue tele racconta il senso di meraviglia che prova per il mondo che la circonda e cerca di creare un senso di connessione con la gioia e la magia che è presente in ogni essere umano. I suoi quadri sono realizzati con acrilico e foglia d’oro su tela.

Il concerto esposizione si terrà presso il centro sociale G.Benini a Quaderni di Villafranca di Verona in via De Amicis sabato 16 Dicembre; alla fine della serata, Art'Inverno per la chiusura della rassegna offrirà Pandoro e calice di Prosecco per brindare insieme al Natale e all'anno nuovo.