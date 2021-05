All'ex Arsenale tornano i laboratori di riuso creativo per giovani ed adulti

Maggio all’insegna della creatività. Partono domani i nuovi laboratori gratuiti del Centro di Riuso Creativo del Comune di Verona all’Arsenale, nella Palazzina di Comando. Sei appuntamenti per giovani e adulti che permetteranno di acquisire le tecniche per il riutilizzo di diversi materiali. “Mettiti in gioco” è la nuova iniziativa per riaccendere abilità e fantasia, recuperando tessuti e creando nuovi oggetti, utili per la vita di tutti i giorni.

In programma, domani 4 maggio, dalle 17 alle 19, lavoriamo con origami di stoffa e costruiamo un cestino; lo stesso laboratorio verrà replicato il 5 maggio, dalle 10 alle 12. Il 10 maggio, dalle 10 alle 12, costruiamo le mascherine di stoffa; l’11 maggio, dalle 17 alle 19, rinnoviamo la bici con un nuovo coprisella; il 17 maggio, dalle 10 alle 12, usiamo il tawashi per costruire un portasaponette; infine il 18 maggio, dalle 17 alle 19, costruiamo le farfalle di stoffa con gli origami.

Informazioni e contatti

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo ecosportello@comune.verona.it o telefonando ai numeri 0454948043 - 335.8242946.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito https://ecosportello.comune. verona.it, nella sezione dedicata al Centro di Riuso Creativo, oppure sulla pagina facebook.

Si ricorda che il Centro di Riuso Creativo mette a disposizione gratuitamente, per insegnanti ed educatori, materiale di scarto nuovo come carta, cartone, plastica, piccoli metalli, stoffa, offerto dalle aziende del territorio veronese, per lavori nelle scuole e nei centri educativi. Il Centro è aperto ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.