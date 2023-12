Arriva Santa Lucia al Parco Santa Teresa di Verona

Anche quest’anno Nuova Acropoli Verona OdV propone, per celebrare la tradizionale festa di Santa Lucia, un evento dedicato a tutti i bambini e le bambine di Verona. Al Parco Santa Teresa in Borgo Roma i volontari faranno conoscere Santa Lucia ed il suo fedele Castaldo ai bambini per un pomeriggio di giochi e di doni, nella data di martedì 12 dicembre dalle ore 15 alle ora 17.

Sarà un evento dall’atmosfera natalizia, attraverso il racconto della storia di Santa Lucia secondo la tradizione popolare e con i canti e la musica per festeggiare insieme. La location del Parco Santa Teresa è ormai luogo di incontri culturali e di volontariato organizzati da anni dall’Associazione, grazie al Patto di Sussidiarietà stipulato con il Comune di Verona nel 2019, e uno spazio speciale è sempre riservato ai piccoli cittadini veronesi per offrire loro momenti di gioia e divertimento.

In caso di maltempo l’attività potrebbe subire variazioni. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 768 9599 (sms - whatsapp - telegram), o via mail a verona@nuovaacropoli.it.

Ulteriori informazioni sono presenti nel sito www.verona.nuovaacropoli.it.