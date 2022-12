Arriva Santa Lucia al Parco

Domenica 11 Dicembre dalle ore 15 alle ore 17 si terranno, presso il Parco Santa Teresa di Verona, i festeggiamenti per l’arrivo di Santa Lucia. Un’attività dedicata a tutte le bambine e i bambini.

Nuova Acropoli Verona OdV, come da tradizione, propone un evento speciale per bambine e bambini di ogni età: l’arrivo di Santa Lucia con i suoi doni domenica 11 dicembre dalle ore 15 alle ora 17. La location è la splendida area verde del Parco Santa Teresa in Borgo Roma, luogo di incontri culturali e di volontariato organizzati da anni dall’Associazione, grazie al Patto di Sussidiarietà stipulato con il Comune di Verona.

I volontari di Nuova Acropoli accoglieranno le famiglie veronesi per offrire loro un momento magico e natalizio. Verrà infatti raccontata ai più piccoli la storia di Santa Lucia secondo l’antica tradizione e vi sarà l’arrivo della Santa che, accompagnata dal suo fedele Gastaldo, offrirà a tutti una pioggia di dolciumi. I bambini saranno invitati a giocare e divertirsi con una caccia al tesoro e, per concludere in bellezza, sarà dato spazio alla musica e a canti natalizi per festeggiare insieme l’arrivo delle feste.

Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando), oppure direttamente al numero 380 768 9599 (sms - whatsapp - telegram), o via mail a verona@nuovaacropoli.it. Ulteriori informazioni sono presenti nel sito www.verona.nuovaacropoli.it.



NUOVA ACROPOLI: PIU’ DI 30 ANNI DI PRESENZA ATTIVA A VERONA - Nuova Acropoli Verona O.D.V. è un'associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato, iscritta al R.U.N.T.S. nazionale n° VR0617 e aderente alla Federazione del Volontariato di Verona. È presente da più di trent’anni in città ed opera nel settore culturale, organizzando corsi di filosofia, conferenze, seminari e visite guidate; è attiva poi nell’ambito dell’ecologia e della protezione civile, tramite corsi di formazione, interventi in calamità nazionali ed internazionali, pulizie ecologiche. Infine, opera nel sociale organizzando feste ed animazioni per bambini ed anziani in situazioni di disagio. Da tre anni ha stipulato un patto di sussidiarietà con il Comune di Verona per la valorizzazione del Parco Santa Teresa. Nuova Acropoli è presente da 63 anni in più di 60 Paesi del mondo e in dodici città italiane.