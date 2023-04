"Dall’armocromia allo stile – La moda passa lo stile resta": evento per benessere e servizi alla persona

L’immagine condiziona la prima impressione, il modo di essere e di agire, influenza l’umore, modifica la percezione che si ha di sé, racconta il proprio valore e carattere e può, infine, avere ripercussioni sociali in termini di capacità o meno di influenzare, convincere, trasmettere concetti e valori personali. Conoscere la classificazione dei diversi stili e a quale tipologia di cliente corrispondono è l’inizio di ogni consulenza di bellezza. Saper riconoscere gli stili base di un cliente, le caratteristiche estetiche e di personalità, è un valore aggiunto per suggerire un look che ne valorizzi tanto la figura quanto il ruolo sociale.

Un operatore del Benessere è un vero e proprio esperto di bellezza e come tale deve essere capace di anticipare le richieste della propria clientela, sempre alla continua ricerca del trend e della moda del momento

Dall’Armocromia allo stile

La moda passa lo stile resta

LUNEDI’ 17 APRILE 2023 ore 9.

Hotel Veronesi La Torre

DOSSOBUONO – Via Monte Baldo, 22

L’evento è organizzato con UPA Servizi ed EBAV, con il contributo della Camera di Commercio di Verona, ed è dedicato a titolari e dipendenti delle Imprese della categoria BENESSERE e SERVIZI ALLA PERSONA. ISCRIVITI SUBITO chiamando 045 9211555 o scrivendo all'indirizzo mail michele.piccoli@confartigianato.verona.it.