Armocromia: consulenza di immagine a colori

Imparare i segreti dei colori e delle stagioni cromatiche, per ottenere il miglior risultato estetico in base al tono della pelle e al colore di occhi e capelli dei clienti, rivoluzionerà il tuo metodo di lavoro, valorizzando la loro unicità. Integrare nella propria attività nuovi servizi legati alla consulenza d'immagine significa, prima di tutto, conoscerli e proporli in modo efficace, per arrivare a risultati duraturi, quali la fidelizzazione della clientela affezionata e l'avvicinamento a potenziali nuovi clienti.

Per questo motivo, Confartigianato Imprese Verona, con il contributo di EBAV, nell'ambito del progetto "Le giornate professionalizzanti della Bellezza", propone il seminario in presenza in programma LUNEDI' 21 FEBBRAIO 2022 ORE 9 presso Hotel Veronesi La Torre, Via Monte Baldo, 22 - Dossobuono (Verona).

Il programma

Ore 9 registrazione e caffè di benvenuto

Ore 9.30 Saluti e introduzione

Roberto Iraci Sareri – Presidente Confartigianato Imprese Verona

Carolina Calmetta – Presidente Confartigianato Benessere Verona

Ore 09.45 Inizio lavori

"Armocronia e consulenza di immagine"

Giovanna Vitacca - Style Coach e Fashion Consultant

ore 12.15 Domande e dibattito

Modera: Michele Piccoli – Confartigianato Imprese Verona

Aperitivo di saluto.

