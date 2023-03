Al Teatro Nuovo va in scena lo spettacolo "Arlecchino muto per spavento"

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, al Nuovo di Verona dal 7 al 10 marzo alle ore 21 va in scena lo spettacolo "Arlecchino muto per spavento", ispirato al canovaccio "Arlequin muet par crainte" di Luigi Riccoboni, soggetto originale e regia Marco Zoppello.

Con Sara Allevi (Violetta), Marie Coutance (Flamminia), Matteo Cremon (Lelio), Francesca Botti (Stramonia Lanternani), Stefano Rota (Pantalone de’ Bisognosi / Bargello), Pierdomenico Simone (Trappola), Maria Luisa Zaltron (Silvia), Marco Zoppello (Arlecchino). Una coproduzione StivalaccioTeatro, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto e Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona.

"Arlecchino muto per spavento" fu uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700. Grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù, viene ora rimesso in scena. È la prima volta in epoca moderna. 1716: dopo circa quindici anni di esilio forzato i comici Italiani tornarono finalmente a essere protagonisti del teatro parigino e lo fecero con una compagnia di tutto rispetto. Una compagnia che aveva Luigi Riccoboni, in arte Lelio, come capocomico, ed era formata dai migliori attori italiani in quel momento in Francia. Tra loro l’Arlecchino vicentino Tommaso Visentini pronto a sostituire lo scomparso Evaristo Gherardi. Ma il Visentini, in Francia per la prima volta, non spiaccicava una parola di francese: carenza inammissibile per recitare davanti al pubblico parigino. Ma il genio di Riccoboni trovò una soluzione. S’inventò di punto in bianco un nuovo canovaccio dove il servo bergamasco era muto… per lo spavento! E fu un successone. La trama è quella “classica” della Commedia dell’Arte, con un amore contrastato e i lazzi e le improvvisazioni lasciate ai personaggi e alle maschere in scena.