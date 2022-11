L'aristocrazia a Venezia in età moderna

Prenderà avvio venerdì 11 novembre alle ore 17, con l'intervento del Prof. Federico Barbierato (Università di Verona) il nuovo ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo, con il patrocinio dell’Università di Verona – Dipartimento di Culture e Civiltà.

Quattro appuntamenti, sempre di venerdì, dedicati ad approfondire la conoscenza del contesto culturale e artistico in cui si mosse la famiglia Erizzo di Venezia. Legati ai Miniscalchi per via matrimoniale, le loro vicende saranno in larga parte ricostruite attraverso documenti d’archivio e due ritratti di grandi artisti veneziani, sinora mai compiutamente studiati.

Web: https://www.museominiscalchi.it.