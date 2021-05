All'Arena di Verona torna "RTL 102.5 Power Hits Estate"

Martedì 31 agosto 2021 torna "RTL 102.5 Power Hits Estate": il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’estate 2021, quest’anno sarà totalmente Covid-free. A causa del persistente stato di emergenza dovuto al Covid-19, tutto il mondo dello spettacolo si è fermato impedendo lo svolgimento di tutti i concerti in programma quest’anno, ma RTL 102.5 in occasione della quinta edizione del grande evento live si impegna, a sue spese, ad organizzare la serata mettendo in sicurezza il pubblico.

Tutti coloro che vorranno accedere a RTL 102.5 Power Hits Estate infatti, dovranno essere in regola a controlli e tamponi sulla base di un protocollo che la radiovisione più ascoltata d’Italia sta mettendo a punto in collaborazione con l’amministrazione e il sindaco di Verona dott. Federico Sboarina e l’Amministratore delegato della società Arena di Verona srl, dott. Gianmarco Mazzi. La serata del 31 agosto sarà presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Massimo Giletti, sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e su www.rtl.it.

Informazioni e contatti

Lo spettacolo si potrà seguire anche in streaming sui social di RTL 102.5.

Web: