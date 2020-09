"Con l’Arena sul Monte Baldo" la grande musica torna in alta quota a Malcesine

La Funivia Malcesine-Monte Baldo e Fondazione Arena di Verona rinnovano la collaborazione storica per rispondere alle difficoltà del 2020 nel segno della grande Musica e ripropongono i due eventi cancellati ad agosto. Il pubblico è invitato nella nuova cornice di Tratto Spino per un doppio appuntamento con il Coro dell’Arena diretto da Vito Lombardi: un programma di chicche inedite e pagine celebri. A distanza di poche settimane dalla conclusione del Festival d’estate 2020 all’Arena di Verona, con l’innovativo palco centrale e un repertorio che fra tradizione e innovazione ha richiamato un numeroso pubblico, i complessi artistici areniani portano l’Opera in alta quota grazie alla proficua collaborazione con la Funivia Malcesine-Monte Baldo.

I concerti, inizialmente previsti il 28 e 29 agosto e annullati per le sfavorevoli condizioni meteo, a grande richiesta sono stati riprogrammati nei pomeriggi di venerdì 18 e sabato 19 settembre, sempre alle ore 14. “Con l’Arena sul Monte Baldo” è infatti un appuntamento atteso da curiosi e appassionati che desiderano godere di un connubio davvero unico di musica e natura: dal 2004 richiama un pubblico di provenienza internazionale, rilanciando l’offerta artistica dell’Arena di Verona presso nuove platee e consolidando il legame con il lago di Garda in particolare e con tutto il territorio, di cui Fondazione Arena e Funivia sono protagonisti assoluti per il turismo, l’economia e la cultura.

L’iniziativa giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione, proseguendo un percorso che ha coinvolto negli anni gruppi strumentali, ballo e solisti di prestigio ma soprattutto il Coro, che torna protagonista dei due eventi con la direzione del suo maestro Vito Lombardi, e Patrizia Quarta al pianoforte. Il programma offre una selezione di grandi classici e nuovi brani dall’ampio repertorio dell’edizione straordinaria del Festival in corso, con lo sguardo rivolto all’anno prossimo: i verdiani Il Trovatore, Ernani, Macbeth, I due Foscari, Otello ma anche Rossini, Puccini, Mascagni. Proprio la sua Cavalleria rusticana (il nuovo spettacolo che inaugurerà il Festival 2021) sarà confrontata con una rarità assoluta: la stessa Cavalleria con la musica di Monleone, mai ascoltata a Verona e, all’epoca, al centro di un clamoroso caso mediatico che coinvolse Verga, Mascagni e diversi editori. Non può mancare ovviamente il gran finale con il trionfo dell’Atto II di Aida.

«Quest’anno” dichiara l’avv. Pier Giorgio Schena, Presidente della Funivia di Malcesine Monte Baldo “l’evento assume un sapore del tutto particolare, quasi di sfida, nei confronti di una pandemia che ha colpito in modo significativo la nostra società e il nostro modo di vivere. Vogliamo continuare a vivere, riprendere i nostri ritmi favorendo ancora una volta e con sempre maggior forza quel gioco di squadra in cui crediamo fermamente per promuovere i nostri territori oggi così duramente colpiti».

«Essere riusciti a realizzare questi eventi”, afferma il Sovrintendente e Direttore Artistico Cecilia Gasdia, “è per tutti noi motivo di grande orgoglio. Al termine del Festival areniano costellato di successi e in attesa di riprendere la programmazione al Teatro Filarmonico, siamo felici di essere riusciti a programmare nuovamente questo appuntamento così atteso grazie alla storica collaborazione con le Funivie. Ci auguriamo che il potere della Musica, unito ad una cornice così bella e suggestiva, possa regalare a tutti coloro che assisteranno ai concerti un messaggio di pace e di speranza per il futuro».

Il 18 e il 19 settembre i concerti, ad ingresso gratuito, saranno ospitati in una cornice nuova e altamente suggestiva, la Località Tratto Spino (1.760 m. di quota): saranno naturalmente rispettate tutte le disposizioni di sicurezza previste per gli eventi pubblici. Stante emergenza COVID19, si consiglia vivamente l’acquisto dei biglietti online ed è ASSOLUTAMENTE necessario prenotare l’orario di salita in funivia essendo i posti disponibili esclusivamente riservati ai prenotati.

Informazioni e contatti

Per informazioni e disponibilità di posti:

Funivia Malcesine Monte Baldo

Via Navene Vecchia, 12 - 37018 Malcesine (VR)

Tel. +39.045.7400206 - Fax +39.045.7401885

info@funiviedelbaldo.it - www.funiviedelbaldo.it