L'arena e i gladiatori

Visita guidata dell'Arena di Verona per bambini e famiglie. Rivivi i combattimenti dei gladiatori scoprendo armi, armature e tecniche di combattimento. Costruisci i tuoi gladiatori personalizzati con stickers componibili e falli combattere nell'anfiteatro di Verona calcolando il livello di potenza come in un appassionante gioco di ruolo.

Adatto a tutti.

Durata di circa 2 ore.

Ingresso in Arena a 1 euro prioritario (salta fila).