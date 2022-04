All'Area Exp di Cerea torna la manifestazione dedicata al vino secondo natura "ViniVeri"

Rieccoci di nuovo, tutti insieme, per la XVII edizione di ViniVeri che si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 aprile 2022 l’Area Exp di Cerea, a pochi chilometri da Verona. «Dopo due anni di emergenza pandemica ritorna finalmente in presenza Viniveri, la prima storica manifestazione italiana di vini e prodotti alimentari ottenuti da processi naturali - dichiara il presidente del Consorzio Viniveri Paolo Vodopivec - Due anni in cui i produttori del Consorzio Viniveri hanno risposto con creatività alle difficoltà e all’impossibilità di organizzare grandi eventi in un'unica sede, dando vita all’edizione virtuale sulle piattaforme social di ViniVeri Assisi 2021, e ai due tour diffusi sul territorio che hanno portato i vignaioli in decine di ristoranti in tutt’Italia. Ora ripartiamo. Lo facciamo nel massimo rispetto della sicurezza dei vignaioli, degli addetti al settore e dei tanti appassionati. E continuando a portare avanti il nostro concetto di sostenibilità ambientale, economica ed etica, sia in vigna che in cantina, che ci lega da quasi vent’anni e ora più attuale che mai. Un’esigenza che è divenuta prioritaria da parte di consumatori e winelovers, una strada adottata e percorsa da un numero crescente di aziende produttrici».

Proprio a questo tema sarà dedicato un momento d’importante riflessione sul mondo del vino naturale, su certe mode e strade intraprese, sulla necessità di competenza, preparazione e qualità: sabato 9 aprile appuntamento con la degustazione-presentazione del Manifesto “La forma e la sostanza, le luci e le ombre”, condotta da Sandro Sangiorgi insieme ai vignaioli del Consorzio Viniveri. Una riflessione necessaria, come scrivono Sandro Sangiorgi e Paolo Vodopivec nel Manifesto, «una questione fondamentale è non scindere mai i concetti di forma e sostanza, non cedere alla banale esteriorità ma, nello stesso tempo, non cadere nella trappola della genuinità come unico riferimento qualitativo». Una degustazione che vuole centrare il discorso sulla qualità dei vini, dove naturale significa anche corretto, piacevole e buono.

Novità di questa XVII edizione l’ampliamento degli spazi espositivi a circa 4000 mq: per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale e garantire una migliore fruizione dell’evento con il maggiore grado di sicurezza possibile, i banchi dei produttori, oltre che nella tradizionale area dell’ex fabbrica, troveranno posto anche nel contiguo padiglione paraboloide. Qui si potranno conoscere, ascoltare le storie, assaggiare i vini frutto del lavoro rispettoso dei cicli naturali, dei protagonisti della tre giorni di ViniVeri 2022: oltre 100 produttori provenienti da tutta Italia, Austria, Francia, Grecia, Portogallo, Slovenia, Spagna e, per la prima volta, Cile. Tanti vignaioli legati da una comune visione di una viticoltura realmente sostenibile, a salvaguardia e tutela dell’ambiente e della biodiversità, testimoni dell’identità territoriale e della civiltà contadina. Centinaia di etichette profondamente territoriali e identitarie, espressione della ricchezza e complessità dei terroir.

Per l’atteso ritorno di ViniVeri, i tre giorni della manifestazione saranno animati da importanti iniziative e gustosi eventi. Sono infatti in programma, accanto all’area espositiva aperta a tutti nei tre giorni dalle ore 10 alle 18, due cene con giovani chef premiati dalle migliori guide, un incontro di approfondimento dedicato a temi e valori cari al Consorzio e la degustazione dei vignaioli di ViniVeri.

Sabato 9 aprile, alle ore 15, la degustazione-presentazione del Manifesto “La forma e la sostanza, le luci e le ombre”. Sempre sabato 9 aprile, dalle 18.15 alle 20, nella sala convegni dell’Area Exp l’agronomo Stefano Poppi presenta l’incontro-approfondimento sul tema della viticoltura sostenibile dal titolo “Con il Silicio si può ridurre l'impiego dello zolfo in vigna”. Nelle prime due giornate, a conclusione della manifestazione il Ristorante interno di ViniVeri avrà l’onore di ospitare le cene firmate da due giovani chef che vantano in comune prestigiose esperienze internazionali e un ritorno al territorio d’origine.

Venerdì 8 aprile, nella prima serata viaggiamo idealmente in Val Badia con Andrea Irsara, del ristorante Stüa Dla Lâ dell’hotel Grand Ander a Badia (Bolzano) che rilegge in modo personale i prodotti e le ricette della cucina ladina declinandole in stile moderno ed innovativo. Una cucina semplice, creativa e genuina che pone particolare attenzione a mantenere vivi i sapori e i valori nutrizionali delle materie prime. Sabato 9 aprile, protagonista il cuoco umbro Giulio Gigli del ristorante UNE di Capodacqua (Foligno). Dopo tante esperienze in giro per il mondo, tra cui gli ultimi quattro anni come chef de cuisine e responsabile creatività di Disfrutar a Barcellona (ristorante insignito di due stelle Michelin e al quinto posto della classifica The World’s 50 best restaurants), Giulio Gigli è tornato nell’agosto del 2021 in Umbria per aprire il suo ristorante. Qui mette in pratica la sua idea di cucina, che mescola l’innovazione e le tecniche internazionali con la cultura della terra, proponendo prodotti dimenticati dell’Umbria e la creatività appresa all’estero. Nelle cene, ad accompagnare le creazioni degli chef, i vini dei vignaioli artigiani di ViniVeri, in un connubio di cucina creativa e vini naturali.

Non mancherà poi, anche quest’anno, la vasta e ricercata offerta (molto apprezzata dagli enoappassionati) dell’Enoteca ViniVeri: la vetrina-bottega dove sarà possibile acquistare molte delle rare selezionate etichette presenti a ViniVeri a prezzo di cantina; tale prezzo verrà, anche quest’anno, maggiorato di 1 euro per ogni bottiglia acquistata, un contributo che il Consorzio devolverà a favore di un’associazione di assistenza di bambini in difficoltà. Il manifesto ufficiale di ViniVeri 2022 è firmato dall’artista e grafico di Vittorio Veneto Maurizio Armellin.

