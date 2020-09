Giornate Europee del Patrimonio: visite all’Archivio Storico e all'Ossario di Custoza

Torna l’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio 2020, sabato 26 e domenica 27 settembre, e il Comune di Sommacampagna aderisce per il quinto anno consecutivo proponendo l’apertura speciale di due dei luoghi che più ne conservano e rappresentano l’identità culturale e comunitaria: l’Archivio Storico Comunale sito in Villa Venier e l’Ossario di Custoza.

Il tema scelto dal Consiglio d’Europa per questa edizione post lockdown, che ha tenuto tutti lontano dagli affetti e dai luoghi che si ama frequentare o che si aveva in programma di conoscere, è "Patrimonio ed Educazione. Imparare per la Vita". «L’obiettivo è riavvicinare i cittadini al patrimonio culturale per dimostrarne il potenziale come strumento di apprendimento e ispirazione per il futuro. Cogliere le opportunità di informazione ed educazione permesse da una tecnologia sempre più accessibile va bene, senza però perdere il contatto con la storia e le esigenze dei luoghi in cui si vive.» dichiara l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe.

Guardare al passato per reimmaginare il futuro, trovare soluzione alle problematiche locali senza abbandonare uno sguardo globale, con la consapevolezza che il patrimonio culturale italiano ha una dimensione diffusa che valica i confini europei. Promotrice dell’iniziativa è l’Assessore alla Cultura Eleonora Principe che, da qualche anno, cura il rapporto con l’ufficio del Consiglio d’Europa a Venezia: «L’Archivio e l’Ossario rappresentano l’identità del nostro Comune e contemporaneamente sono tasselli del più ampio patrimonio europeo. Averne conoscenza, aiuta a prendersene cura; occuparsene alimenta il dialogo e il confronto critico in una cittadinanza attiva».

Due le passeggiate patrimoniali proposte nel weekend:

Sabato 26 e domenica 27 settembre / aperture ore 9.30-12.30 e 15.50-18.30 / “Ossario di Custoza: all’origine della didattica della storia.” Ingresso a pagamento. Per info: 346 9652147 – info@ossariocustoza.it - www.ossariocustoza.it

L’Ossario di Custoza, inaugurato nel 1879, raccoglie le spoglie dei caduti - di parte italiana e austriaca - della prima e terza guerra di indipendenza italiana. Il ballatoio, raggiungibile salendo una sessantina di gradini, riappacifica con il mondo, aprendo lo sguardo ad un fantastico panorama a 360° sul territorio circostante. La visita approfondirà il ruolo di questo monumento nella didattica della storia.

Domenica 27 / visite guidate 1° gruppo ore 15 e 2° gruppo ore 16 / “Tra carte e storie: l’Archivio Storico Comunale di Sommacampagna.” Ingresso gratuito, massimo 20 persone per gruppo. Prenotazione obbligatoria su eventbrite: https://bit.ly/36cKIlt

L’Archivio, istituito nel 2019, custodisce uno straordinario patrimonio documentale dal 1850 al 1948, oltre a donazioni e lasciti provenienti da archivi privati. La visita guidata sarà una scoperta nella scoperta, tra preziose carte e memorabili gesta, con il valore aggiunto di muoversi tra le sale di Villa Venier, villa veneta di impianto settecentesco di proprietà comunale.

La passeggiata si snoderà tra i nuovi spazi e le sale di consultazione, offrendo l’opportunità di conoscere una piccola selezione del materiale custodito, nella sala dedicata alle esposizioni. E si concluderà con un’imperdibile sorpresa per gli appassionati di storia e di storie: il racconto di un recente ritrovamento, che ha dato il via ad una stimolante ricerca d'archivio.