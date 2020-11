Tornano gli appuntamenti archeologici a Verona 

«In questo momento di grandi incertezze abbiamo deciso di sospendere le visite guidate e chiudere temporaneamente le aree archeologiche, sebbene tutto si sia sempre svolto nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, col fine di limitare al massimo gli spostamenti e contribuire, nel nostro piccolo, a fermare questo contagio. Ma non ci perdiamo d'animo, e riprendiamo i nostri tour sul web!»

«A marzo abbiamo esplorato le mura romane di Verona su facebook (li vedete cliccando qui) e instagram, e, terminato il tour delle mura, abbiamo iniziato a seguire il tracciato della via Postumia. Per chi aveva già seguito il progetto, ricordate dove siamo rimasti? Abbiamo scoperto le necropoli della Spianà e di via Albere e la fornace qui rinvenuta, lo scavo della necropoli di Porta Palio, l'Arco dei Gavi e la domus mosaicata al di sotto della sua attuale collocazione, e infine il Tempio di Giove Lustrale appena fuori da Porta Iovia. E ora si entra in città!»

