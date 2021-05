Gli appuntamenti archeologici a Verona nel mese di maggio

AREA ARCHEOLOGICA DI VIA SAN COSIMO - A maggio partono le visite guidate all’area archeologica di Via San Cosimo a Verona! Qui, nell’interrato collocato sotto il cortile dell’istituto Suore Figlie di Gesù, si conserva uno dei più suggestivi palinsesti archeologici della città, ancora in gran parte sconosciuto. L’area conserva importanti testimonianze del sistema difensivo di Verona dall’età municipale all’altomedioevo e parte di una ricca domus di età imperiale costruita subito a ridosso della cinta.

LE VISITE GUIDATE

Ogni martedì di maggio con un turno di visita alle ore 11 Ogni sabato di maggio con due turni di visita nei seguenti orari: 15 e 16

Visita guidata su richiesta con contributo volontario (consigliato 5 euro a persona)

Durata visita guidata 40 minuti circa

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Posti limitati nel rispetto delle misure preventive

VILLA ROMANA DI VALDONEGA - Visite guidate durante il mese di maggio alla Villa romana di Valdonega.

LE VISITE GUIDATE

Ogni sabato di maggio in due turni nei seguenti orari: 10 e 11

Visita guidata su richiesta con contributo volontario (consigliato 5 euro a persona)

Durata visita guidata 40 minuti circa

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Posti limitati nel rispetto delle misure preventive

CRIPTOPORTICO DI CORTE SGARZERIE - Visite guidate durante il mese di maggio al Criptoportico di Corte Sgarzerie.

Ogni domenica di maggio in due turni nei seguenti orari: 10 e 11

Visita guidata su richiesta con contributo volontario (consigliato 5 euro a persona)

Durata visita guidata 40 minuti circa

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Posti limitati nel rispetto delle misure preventive

Informazioni e contatti

Facebook