Tamponi drive-in, relax e benessere alle terme Aquardens

Concediti un momento di pausa prendendoti cura di te e dei tuoi cari. Rinforza il sistema immunitario immergendoti in acqua termale ed effettuando lo screening anti-Covid.

Centro termale: sempre aperto, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19.

Drive-In Tamponi: dal lunedì al sabato 8.30-17.30, domenica 8.30-16.30.

«Puoi sempre recarti ad Aquardens, anche se provieni da un altro Comune, - spiega in una nota il centro termale - sia per effettuare il tampone sia per effettuare un bagno nella nostra area termale con acqua salso-bromo-iodica dalle proprietà benefiche e terapeutiche riconosciute dal Ministero della Salute. Nella tua autodichiarazione potrai indicare "tampone presso Aquardens" oppure "balneoterapia presso Aquardens”».

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 045 67067 e info@aquardens.it.

Web: https://www.facebook.com/Aquardens