Aquae Planae eco-adventures

Nella giornata di sabato 8 giugno, Ecomuseo Aquae Planae propone una sfidante attività di orienteering con la guida ambientale Elisa Imbimbo e due operatori dell'Ecomuseo, per scoprire le peculiarità ambientali che circondano il Parco del Pontoncello, a San Giovanni Lupatoto.

Si comincia alle 16.30 con l'apertura della Casa Bombardà, sede operativa simbolo del Paesaggio della Piantata e il punto informativo del territorio, per gli amanti delle passeggiate e pedalate. Da lì, suddivisi in squadre, i partecipanti proveranno l'esperienza. Al termine, alle 19.30, aperitivo e rinfresco finale in compagnia.

Per la partecipazione è richiesto un contributo di 10 euro, la prenotazione tramite messaggio whatsapp al 339 3358766 o mail a info@ecomuseoaquaeplanae.it entro venerdì 7 giugno ore 15.