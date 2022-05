"Appuntamento in Giardino" con le Dimore amiche del Veneto

Scoprire le meraviglie celate nei giardini delle ville, solitamente chiusi al pubblico, intrisi di storia e di storie, di capolavori artistici ed architettonici, ma anche di ricchezza naturalistica, nel pieno manifestarsi della bella stagione. E? nato per questo “Appuntamento in Giardino”, la grande festa dei giardini italiani promossa da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgera? in contemporanea in oltre 20 paesi europei, sabato 4 e domenica 5 giugno.

?Anche tre Dimore Amiche del Veneto, rete di eccellenza di ADSI Dimore Storiche Venete, del Vicentino e del Veronese, vi parteciperanno, offrendo al pubblico l’opportunita? di conoscere anche gli angoli piu? nascosti, preziosi e suggestivi dei loro incantevoli giardini.

Si comincia sabato 4 giugno a Villa Valmarana ai Nani di Vicenza con le visite guidate alle sale, che ospitano alcuni degli affreschi piu? belli al mondo di Giambattista e Giandomenico Tiepolo (padre e figlio) e al Parco storico, con il suo boschetto di lecci secolari, da alcuni considerato “bosco sacro”, che custodisce sculture un'antica pagoda (ore 10.30, 14.30 e 16.30, prenotazione obbligatoria e pagamento in loco www.villavalmarana.com , info@villavalmarana.com ).

, ). Si prosegue domenica 5 giugno, sempre nel Vicentino, a Thiene, con l’evento “Dalla corte agricola al giardino romantico” al Castello di Thiene, un gioiello tramandato di generazione in generazione nel cuore della citta?, straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana, unico esemplare del suo genere: i visitatori, partendo potranno passeggiare tra alberi secolari e magnifici elementi architettonici, ma anche accedere alle sale e alle scuderie del Castello (visite guidate alle ore 10, 11.30, 15 e 16.30, fino ad esaurimento posti, biglietto di ingresso a 13 euro, prenotazione obbligatoria sul sito www.castellodithiene.com , info@castellodithiene.com ).

, ). Tra Verona e il lago di Garda, immediatamente ai margini della Valpolicella, domenica 5 giugno, Villa Sagramoso Sacchetti gia? d’Arco, dimora Sanmicheliana del XVI secolo offrira? ai propri ospiti l’esperienza di trascorrere momenti piacevoli tra cipressi, vigneti e olivi, nella magia di una villa veneta nella sua dimensione piu? autentica (turni di visite con la proprieta? alle ore 10, 11.30, 15 e 16.30, ingresso dal cancello sulla via Miniscalchi; biglietto di ingresso a 10 euro, prenotazione obbligatoria, www.villasagramososacchetti.it, info@villasagramososacchetti.it).?

Informazioni su tutte le aperture in Italia di Appuntamento in Giardino: https://www.apgi.it/appuntamento-in- giardino-2022/.