Appuntamento al buio con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto Quota senza Vip-card donna: 5 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto Titolari Vip-card: 3 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto

Prezzo Quota senza Vip-card uomo: 10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto Quota senza Vip-card donna: 5 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto Titolari Vip-card: 3 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto

Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere e proprie occasioni di conoscenza! Eccoci dunque, con un'altra emozionante esperienza insieme! Una vita frenetica, sempre occupato con il lavoro e a malapena un po’ di tempo per la famiglia e un paio di amici? Come organizzarsi per fare nuove conoscenze? Noi di Oj non ci fermiamo mai e abbiamo studiato una nuova formula per venire incontro anche alle tue esigenze. Quale? Primo appuntamento! Come funziona? “Primo appuntamento” è un appuntamento al buio che si svolge in un locale, di fronte a un buon aperitivo.

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto

Quota senza Vip-card donna: 5 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto

Titolari Vip-card: 3 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto

L’evento è su prenotazione Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 2 Giugno 2023. Vi aspettiamo alle ore 20 - Ai Reduci Osteria Enoteca - Via Santa Giuliana 5, Verona. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.