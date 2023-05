Al Forte San Briccio di Lavagno "Api, impollinatori e biodiversità"

I? Comuni Amici delle Api della provincia di Verona (Negrar di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Fumane, Sommacampagna , Lavagno, San Martino Buon Albergo, Caldiero, Buttapietra, Isola Rizza, Pastrengo, Costermano, Verona, Bovolone, Povegliano, Valeggio sul Mincio, Pescantina), in collaborazione con le Associazioni Apistiche e Terre Biologiche Veronesi invitano a partecipare alla celebrazione della "Giornata Mondiale delle Api" 2023. Appuntamento sabato 20 maggio 2023 presso il Forte di San Briccio dalle 9 alle 17.30.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Una festa aperta a tutti, che occuperà l’intera giornata, nella quale si potranno imparare moltissime nozioni sullo splendido mondo delle api, partecipando a conferenze e lezioni guidate per bambini ed adulti, nello splendido scenario del Forte di San Briccio nel Comune di Lavagno. Nell’ambito della giornata si alterneranno nella sala convegni ricercatori del Crea Api di Bologna per spiegare le molte sfaccettature del mondo delle api e degli apoidei e cosa si sta facendo per la tutela di questi laboriosi insetti.

Saranno presenti rappresentanti delle due Associazioni Apistiche e dell’Apiario Sociale di Molina a guidare bimbi e adulti in un viaggio virtuale nel mondo delle api, godendo delle splendide riproduzioni del Fotografo delle Api. Sarà possibile entrare nell’apiario del benessere, dove ascoltare il ronzio delle api ed inebriarsi dei profumi dell’alveare.

Si potrà assistere nella piazza d’armi del forte ad una lezione sull’assaggio dei mieli più diffusi, o acquistare miele locale e prodotti dell’alveare nel mercatino, partecipare ad una risottata accompagnata da buona musica, e visitare il forte con le guide locali.

Tutti gli eventi della giornata sono gratuiti, ma per una buona riuscita organizzativa ?è necessario registrarsi acquistando (gratis) il biglietto.