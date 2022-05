Apertura straordinaria del Museo Miniscalchi-Erizzo per la Festa della Repubblica

Il Museo Miniscalchi-Erizzo, in occasione della Festa della Repubblica, sarà aperto ai consueti orari: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso 17.15).

In programma alle ore 11 una visita guidata (compresa nel costo del biglietto) per scoprire l'affascinante storia nascosta tra le stanze di Palazzo Miniscalchi, la dimora che l’omonima famiglia abitò ininterrottamente dall’ultimo quarto del XV secolo fino al 1977 quando per volontà dell’ultimo erede, il Conte Mario Miniscalchi-Erizzo, passò alla Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo.

Ambientato nelle stanze dell’antica dimora nobiliare il Museo Miniscalchi-Erizzo si articola attraverso sedici sale, tra le quali particolarmente suggestive sono la biblioteca antica e la cappella domestica. Eclettiche sono le collezioni esposte: dipinti, raccolte archeologiche, icone russe, armi e armature del Quattro e Cinquecento, arte sacra, la ricostituita “Wunderkammer” dell’erudito veronese Ludovico Moscardo, oltre ad arredi del Settecento veneziano, avori, maioliche e porcellane.

Per partecipare alla visita guidata è obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: