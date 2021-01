Parco Giardino Sigurtà riapre con ingresso libero alle donne per la festa dell'8 marzo 2021

Dopo la consueta pausa invernale, riaprono i cancelli del pluripremiato tesoro verde alle porte di Verona: da domenica 7 marzo sarà possibile scoprire nei 600.000 metri quadrati del Parco Giardino Sigurtà i primi cenni di primavera. Tutti i giorni, festivi inclusi, da domenica 7 marzo a domenica 7 novembre 2021 gli amanti della Natura potranno ammirare i prati, i boschi e le fioriture del Parco: per le iniziali settimane di apertura vi saranno i crocus, che sono i primi fiori in ordine di tempo a colorare i tappeti erbosi del Giardino, con toni del giallo, viola, azzurro, bianco e lilla; mentre in diversi punti la forsizia accenderà di giallo zolfo i boschi del Secondo Parco Più Bello d’Europa, premiato nel 2020 come migliore destinazione da Trip Advisor e dalla piattaforma di vendita biglietti Tiqets come tra le attrazioni turistiche che hanno fornito le migliori esperienze nel 2020.

Per i più piccoli tappe imperdibili sono la Fattoria Didattica e la Valle dei Daini, mentre per gli adulti una passeggiata sul Grande Tappeto Erboso ristora corpo e mente; da non perdere il Labirinto con oltre 1500 piante di tasso che si snodano su una superficie di 2500 metri quadrati, i 18 specchi d’acqua, il Viale delle Rose che conduce con lo sguardo al Castello Scaligero del tredicesimo secolo; i più attenti, invece, potranno scorgere i primi segnali floreali di Tulipanomania, la fioritura di tulipani più importante in Italia con oltre un milione di coloratissimi tulipani!

Per un viaggio nel passato da non perdere una tappa al Castelletto, edificio merlato con finestre neogotiche risalente alla fine del Settecento e nei decenni scorsi sede di incontri tra scienziati e Premi Nobel, e l’Eremo tempietto in stile neogotico ornato da una bifora che si affaccia sulla spettacolare visuale del Grande Tappeto Erboso; il Bosco di Pindemonte, il monumento dedicato a Carlo Sigurtà, fondatore del Parco, la Meridiana Orizzontale sul Poggio degli Imperatori, quest’ultimo luogo di incontro tra gli imperatori Francesco Giuseppe I d’Austria e Napoleone III di Francia in occasione della Seconda Guerra d’Indipendenza Italiana.

Speciale "Festa della donna"

Lunedì 8 marzo 2021, invece, sarà un un appuntamento che ormai le affezionate visitatrici del Parco segnano in agenda ovvero l’ingresso gratuito per tutte le donne in occasione della "Festa della donna": ogni anno migliaia di donne scelgono il Parco per vivere nella Natura questa giornata a loro dedicata; tuttavia ci sarà un pensiero anche per gli uomini che visiteranno il Giardino in compagnia di una donna: avranno diritto infatti ad un biglietto a tariffa ridotta (11,50 euro anziché 14,50 euro).

Le novità 2021

Tulipanomania , la fioritura di tulipani più importante in Italia e seconda nel panorama europeo, sarà un vero e proprio Festival con tante sorprese, inusuali composizioni floreali, numerosissime nuove varietà da scoprire dai primi giorni di marzo ai primi giorni di maggio.

, la fioritura di tulipani più importante in Italia e seconda nel panorama europeo, con tante sorprese, inusuali composizioni floreali, numerosissime nuove varietà da scoprire dai primi giorni di marzo ai primi giorni di maggio. La stagione 2021 sarà la prima con Valeggio s/M, comune dove sorge il Parco, nominato bandiera arancione dal Touring Club Italiano: la località è stata premiata grazie alla varietà e al valore del patrimonio storico-culturale, con numerosi attrattori ben conservati come il Parco Sigurtà; all'efficienza del servizio di informazioni turistiche; alla vivacità e il buono stato di conservazione del centro storico e della frazione Borghetto, uno dei borghi più belli d’Italia.

Informazioni e contatti

