Riapre il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio: ingresso gratuito per tutte le donne

Il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio riapre al pubblico il prossimo 5 marzo 2023. Un tesoro verde alle porte di Verona che nei suoi 600.000 metri quadrati accoglie un Labirinto, il Grande Tappeto Erboso, 18 laghetti e la "Tulipanomania", una delle fioriture di tulipani più belle al mondo: questi e molti altri i punti di interesse da scoprire a piedi, bicicletta, golf-cart, trenino panoramico. Nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo 2023 è previsto l'ingresso gratuito al Parco Giardino Sigurtà per tutte le donne in occasione della "Festa della donna".

Da non perdere il calendario eventi. Con l’arrivo della bella stagione, la Forsizia, arbusto dalle tonalità giallo oro, lascia il posto alla fioritura di tulipani, Tulipanomania, premiata nel 2022 come Miglior Festival di Tulipani al mondo grazie al milione di tulipani in fiore in accostamenti cromatici sempre nuovi: per l’edizione 2023 da non perdere il narciso Sigurtà, le varietà acuminata proveniente dalla Turchia e dalla forma particolare, le due varietà di tulipani doppi, ice cream banana e ice cream strawberry e un nuovo quadro floreale che riprende un dipinto del prof. Enzo Inga Sigurtà per un’esperienza immersiva dei tulipani.

Poi dagli ultimi giorni di aprile fino alla metà di maggio sarà la volta degli iris dai petali giallo, arancione, viola e rosa pallido. Arbusti come il corniolo, albero “rosa” grazie alle tonalità delle infiorescenze, alberi di mandorlo, pesco, prunus dai fiori delicati arricchiscono il verde dei prati e dei boschi del Parco Sigurtà. Da metà aprile a maggio inoltrato sbocciano le peonie, piante ornamentali dai colori rosso, rosa, porpora, giallo e bianco; mentre maggio è il mese dell’eccellenza dedicato alle rose, con migliaia di boccioli in due varietà che colorano il chilometro del famoso Viale delle Rose. Gli allium dai toni viola chiaro e sfumature ciclamino si accompagnano alle piante annuali come gli impatiens e i sunpatiens dai colori bianco, rosa e rosso.

A giugno iniziano a sbocciare ninfee multicolore che colorano gli specchi d’acqua come quadri impressionisti, fino all’autunno. Non solo risveglio della Natura, ma iniziano anche gli appuntamenti al Parco: sabato 18 marzo e 25 marzo si terrà "Sabato d’artista": chi vorrà partecipare a questa iniziativa dovrà mandare una mail di presentazione a marketing@sigurta.it con i riferimenti del proprio percorso artistico. L’ingresso omaggio verrà riservato a 35 artisti per sabato.

Per ulteriori info: www.sigurta.it.