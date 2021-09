Dodici grandi artisti della scena musicale pop italiana per il festival "Aperol with Heroes" all'Arena di Verona

Torna Aperol with Heroes, il Festival più innovativo della musica pop italiana, venerdì 17 e sabato 18 settembre dal vivo e in diretta streaming sulla piattaforma LIVEnow. Un evento unico che vedrà salire sul palco dell’Arena di Verona 12 grandi artisti della scena musicale pop italiana.

Il programma

Venerdì 17 settembre 2021

Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni.



Sabato 18 settembre 2021

Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

Informazioni e contatti

Aperol with Heroes - Together We Can è ideato e prodotto da Music Innovation Hub, Friends and Partners - Concerti ed eventi, Live Nation Italia, Vivo Concerti e R&P Legal, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi. La direzione artistica è di LaTarma, digital strategy by Comunicarlo.

Biglietti

Web: https://heroesfestival.it/.

