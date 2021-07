Aperitivo sul Ponte illumina le sere del fine settimana di Bussolengo e Pescantina

Dopo il successo della prima edizione, si rinnova l'appuntamento con Aperitivo sul Ponte, il lungo aperitivo che unisce Pescantina e Bussolengo sullo storico ponte tra i due comuni. Promosso dai Comuni di Pescantina e di Bussolengo, organizzato da Pescantina Eventi con il patrocinio della Fondazione Prodotti Agricoli, l’Aperitivo sul Ponte si terrà durante tutto il weekend da venerdì 16 a domenica 18 luglio, con una giornata in più rispetto allo scorso anno.

Per tre giorni, la sera lungo l’Adige si illuminerà al momento dell’aperitivo e sarà possibile gustare i vini del territorio, fresche birre artigianali, oltre a ricercati cocktails a base di pesca. Dalle 19 alle 24 sarà possibile gustare specialità culinarie cucinate dai migliori food trucks gourmet, tra cui MitiMangio, La Roulottina, Bobson e TrentinTrac.

In Piazza Ex Mercato saranno disposti numerosi stand di artigianato locale e un’area riservata all’intrattenimento e divertimento dei più piccoli con l’area bambini.

Principesca e Strada del Vino Valpolicella sono stati coinvolti tra i partner ufficiali.

Aperitivo sul ponte è stato possibile grazie al supporto di sponsor come Planetel, Tecnovap e Consorzio Zai Interporto Quadrante Europa.

La manifestazione coinvolgerà Piazza San Rocco e Piazza Ex Mercato in cui l’accesso sarà contingentato, a causa dell’emergenza sanitaria, fino a raggiungimento della capienza massima prevista.

Le possibilità di raggiungere l’area dell’evento sono numerose grazie alla presenza di numerosi parcheggi gratuiti limitrofi.

