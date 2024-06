Aperitivo sul fiume

Nella splendida cornice dell’Antico Manufatto Idraulico del Gangaion, simblolo del Paesaggio di Valle e delle Bonifiche, l'occasione di scoprire la location al tramonto e una serata con accompagnamento musicale. A partire dalle 19 la visita guidata del Manufatto e alle 19.45 apertura degli stand gastronomici e con l'accompagnamento musicale di Emanuele Morandini Dj.

Il contributo richiesto è di 12 euro, inclusa visita guidata, panino farcito preparato da Signor Maiale, birra del birrificio artigianale Riot o bibita analcolica.

Per partecipare, via mail a info@ecomuseoaquaeplanae.it o via WhatsApp al +39 339 3358766.