Aperitivo sotto le stelle a Boscomantico

Quota senza Vip-card uomo: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto Quota senza Vip-card donna: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo aperitivo sul posto

Prezzo Quota senza Vip-card uomo: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto Quota senza Vip-card donna: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo aperitivo sul posto

Come avrete capito, Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 360 gradi.

Per questa nuova serata in compagnia, nella notte di San Lorenzo, abbiamo pensato di stupirvi con una location davvero insolita che vi lascerà senza parole! Da Boscomantico potrete sorseggiare un drink rinfrescante e godervi la vista degli aerei nella pista di decollo attendendo le stelle per esprime il vostro desiderio! Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un delizioso aperitivo all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo aperitivo sul posto

Titolari Vip-card: 0 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo aperitivo sul posto

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 4 Agosto 2023. Vi aspettiamo alle ore 20 -Boscomantico - Aeroporto di Boscomantico (VR). Per ulteriori informazioni, prenotazioni: tel. 348 8781211.