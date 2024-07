Aperitivo per fare nuove conoscenze al Veronello Lake Lounge

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per chi vuole trovare nuovi amici e amiche.

La nuova proposta è un aperitivo al Veronello Lake Lounge di Calmasino. Al momento dell'arrivo ci sarà un tavolo prenotato a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliere i partecipanti. Le prenotazioni o le informazioni vanno dunque richieste esclusivamente ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome dell'organizzazione.

L'evento è confermato se ci sarà un numero minimo di 10 partecipanti.

Dress code: casual - elegante.

Fascia di età: 30-45 anni.

Menù alla carta.

Costi:

Senza Vip-card: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto.

Titolari Vip-card: solo saldo del menù sul posto.

Sconti per chi porta degli amici: invitando 5 amici all'evento verrà omaggiata la quota in caparra; invitando 10 amici evento gratuito.

L’evento è su prenotazione e le prenotazioni vanno effettuate entro il 7 luglio 2024.

Al raggiungimento del numero minimo, i partecipanti riceveranno tramite Whatsapp le modalità per versare la quota organizzativa. Una volta ricevuto il messaggio, si hanno massimo 48 ore per effettuare il pagamento. In caso contrario la prenotazione verrà ritenuta annullata.



Ritrovo alle 19.30 al Veronello Lake Lounge di Via Veronello 7 a Calmasino.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni contattare Anthony al 3488781211.