Aperitivo greco a Verona: festa della rivoluzione greca

Il 25 marzo è giorno di festa in tutta la Grecia. Per l'occasione nelle gastronomie "La Bottega Greca" a Verona e Brescia a partire dalle ore 18 potrete gustare a prezzo speciale un aperitivo con vino, birra o bibita e mezèdes, piatto con stuzzichini tradizionali greci. Il 25 marzo è l'anniversario della rivoluzione greca (1821) contro il giogo dell’Impero Ottomano. La rivoluzione ebbe inizio il 25 marzo del 1821 e si protrasse fino al 1830, diventando teatro di massacri, battaglie e gesta eroiche con l'obiettivo di ottenere l’indipendenza della Grecia dopo 400 anni di assedio.

Simbolo di questa lotta, allora come oggi, è la bandiera greca, risonante il motto della rivoluzione “Libertà o Morte” (“Ελευθερ?α ? θ?νατος” – Eleutherìa i Thànatos). Come in tutti i giorni di festa, i greci non potevano farsi mancare piatti speciali. In tutte le case in questo giorno di festa si prepara infatti il baccalà fritto croccante con salsa all’aglio (μπακαλι?ρος σκορδαλι? – bakaliàros skordalià).

