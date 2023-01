Aperitivo veronese di inizio anno con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 27 euro (12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto) Quota senza Vip-card donna: 25 euro (10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto) Titolari Vip-card: 22 euro (7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto)

Prezzo Quota senza Vip-card uomo: 27 euro (12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto) Quota senza Vip-card donna: 25 euro (10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto) Titolari Vip-card: 22 euro (7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto)

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Con l'arrivo dell'anno nuovo è cosa buona e giusta riprendere le vecchie e buone abitudini. Stiamo parlando del classico aperitivo, quello da gustare in compagnia, magari dopo una stressante giornata di lavoro. Ma c'è un dettaglio in più: quello organizzato da noi vi darà l'opportunità di conoscere gente nuova e single della vostra città, stringere nuove amicizie e trovare qualcuno a voi affine. Vi aspettiamo a La Segreteria di Verona, per permettere tutto questo e, non dimentichiamolo, per farvi assaporare un fantastico aperitivo e magnifici drink da sorseggiare. Sarà l'occasione giusta per fare quattro chiacchiere e divertirsi assieme a chi più vi piace. Impossibile mancare! Affrettatevi a prenotare, i posti sono limitati!

La nostra animatrice Selene sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.

Orario: 19

Menù aperitivo fisso 15 euro

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 27 euro (12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto)

Quota senza Vip-card donna: 25 euro (10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto)

Titolari Vip-card: 22 euro (7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 15 euro saldo menù alla carta sul posto)

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 13 Gennaio 2023. Vi aspettiamo alle ore 19 - La Segreteria Cafè - Interrato dell'Acqua Morta, 48f, 37129 Verona. Per ulteriori informazioni, prenotazioni: contattare il 3488781211.