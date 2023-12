Aperitivo dell'epifania con musica e dj set

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

L'Epifania si avvicina e con essa l'occasione perfetta per festeggiare insieme! Vi troverete al "Deposito Verona" in una location da sogno con cibo delizioso e ottimi drink. Il DJ set farà scatenare tutti, creando l'atmosfera perfetta per socializzare con i tuoi nuovi amici. Lasciatevi alle spalle il passato e immergetevi in un mare di note, cocktail e nuove amicizie e perché no... anche nuovi amori. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa serata all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto

Titolari Vip-card: 0 euro di quota organizzativa per riservare il posto+ menù alla carta da saldare sul posto

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 30 Dicembre 2023. Vi aspettiamo alle ore 20 - Deposito Verona - Via Venti Settembre, 35/B, 37129 Verona.