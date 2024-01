Aperitivo carnevalesco sulle note della musica reggaeton

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 360 gradi.

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Vi incontrerete da "Interno 5" un locale chic nel centro della maestosa città di Verona che farà da cornice al vostro incontro. Un ambiente elegante e accogliente vi aspetta, pronto a farvi immergere nell'atmosfera festosa tipica del Carnevale. Cosa vi attende? Un'ampia scelta di cocktail preparati da barman esperti e, per farvi ballare tutta la sera, le travolgenti note della musica latino americana e reggaeton. Lasciatevi trasportare dal ritmo, ballate, ridete e create ricordi indimenticabili insieme a nuovi amici. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di incontrare persone interessanti, condividere risate e vivere una serata in allegria che vi farà dimenticare lo stress quotidiano e vi farà sentire più vivi che mai. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere piacevoli momenti all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Fascia di età: 30-45 anni. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 3 Febbraio 2024. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.