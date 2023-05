Aperitivo in Capitolare: un viaggio multisensoriale alla scoperta dell'oggetto libro

Nel mese di giugno, la Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona organizza un nuovo ciclo di appuntamenti: un viaggio multisensoriale in 4 tappe alla scoperta dell’oggetto libro, con degustazione finale di vino all'interno del suggestivo chiostro dei canonici. Wine partner dell’iniziativa sara? la Cantina Tinazzi: da oltre 50 anni produttrice di vini veneti e pugliesi e ambasciatrice della qualita? del made in Italy nel mondo, attenta al connubio tra tradizione e innovazione e alla creativita? sostenibile.

Gli incontri si terranno il mercoledi? pomeriggio (7, 14, 21 e 28 giugno) alle ore 18.

Ciascuno degli appuntamenti andra? ad esplorare diverse caratteristiche dell’antico libro stampato, considerato dal punto di vista della sua materialita?: dalla lavorazione della carta alla realizzazione della legatura, dalle filigrane rivelate dalla luce sulle pagine alle illustrazioni, dalla struttura del frontespizio a quella dei caratteri tipografici, per arrivare agli interventi successivi come note di possesso, dediche e censure. Ogni incontro sara? indipendente rispetto agli altri: sara? dunque possibile partecipare sia al ciclo completo, per una visione d’insieme, che a uno o piu? singoli appuntamenti.

Il percorso andra? dunque ad analizzare una molteplicita? di dimensioni sensoriali legate all’oggetto libro: da quella tattile a quella olfattiva, rappresentate dalle differenti consistenze, texture e profumi delle varie tipologie di carta, per arrivare all'aspetto visivo e grafico nelle sue varie sfaccettature. Una dimensione di multisensorialita? che si rispecchia anche nell’altro grande protagonista di questi eventi: il vino.

Ogni appuntamento sara? infatti accompagnato dalla possibilita? di degustare un pregiato vino della linea Tinazzi Bio Veneta, ogni volta di un vitigno diverso. Questi vini fanno parte di una linea biologica coltivata nei vigneti della zona, valorizzandone la biodiversita?: ciascuno porta il nome – in dialetto veneto – di un piccolo volatile appartenente alla fauna locale, e ciascuno porta con se? la sua sinfonia di note aromatiche, colori e sapori che verranno legati all’esperienza di spiegazione e visione di alcuni antichi esemplari di testo a stampa scelti tra le collezioni della Capitolare. Un legame, quello tra il vino ed i volumi a stampa, che possiamo ritrovare fin dalle origini di questi ultimi: fu proprio ispirandosi al torchio per la spremitura delle vinacce che Gutenberg ideo? il torchio tipografico nel lontano Quattrocento. Tale legame accompagnera? ora queste nuove iniziative con le quali gustare un assaggio di storia e cultura accanto ad un buon calice di vino.

Il 7 giugno si partira? dal supporto scrittorio, la carta, con i suoi diversi profumi, e consistenze al tatto. Saranno dunque tre sensi, vista tatto e olfatto, che ci accompagneranno nello scoprire le antiche tecniche di produzione della carta, dall’accurata selezione delle materie prime all’impressione del torchio da stampa. Il racconto verra? accompagnato dalla visione di antichi libri a stampa e documenti archivistici: carte conservate per secoli, postillate, disegnate, strappate ma giunte fino a noi sopravvivendo alle intemperie e ai disastri che hanno coinvolto la Biblioteca Capitolare nei secoli. Il percorso mettera? in luce le analogie tra la manifattura cartaria, tipografica e vitivinicola, accomunate dalla stessa passione e attenzione ai piccoli particolari. La carta poi nasconde al suo interno un segreto: la filigrana: un marchio di fabbrica e di qualita?, un po' come il logo di Tinazzi rappresenta il biglietto da visita dell'azienda vitivinicola di Lazise i cui vini saranno protagonisti della degustazione finale. Le fragranze delle carte antiche saranno quindi rintracciabili tra sentori, profumi, e sapori del vino, tra le rose fiorite del magnifico Chiostro dei Canonici.

Durata incontro: 1 ora e mezza circa.

Costo biglietto (partecipazione all’incontro + degustazione) 15 euro. Prenotazione obbligatoria, da effettuarsi tramite i seguenti contatti: info@bibliotecacapitolare.it

tel. 331 5946961

Posti limitati (max. 30 persone). Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, Piazza Duomo 19, 37121 Verona: www.bibliotecapitolare.it

Tinazzi – Italian Wine: https://www.tinazzi.it/

Biblioteca Capitolare di Verona / foto ufficio stampa Biblioteca Capitolare di Verona