Aperitivo all'Art Cafè Limeolè con Eventi single

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.

L'Art Café LimeOlé House vi lascerà senza parole: un locale fuori dal comune, originale e accogliente, dove bere un buon Cocktail fino a tarda sera nella splendida cornice di Verona. I giovani ragazzi dello staff vi sapranno consigliare uno dei loro ottimi drink accompagnati da gustosissimi finger food. Non perdete l'occasione di scoprire questo particolarissimo locale, che da quando inizia la primavera riserva anche una curiosa sorpresa. Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single, pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere una fantastica serata. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 6 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto

Quota senza Vip-card donna: 6 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto

Titolari Vip-card: 0 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto)

Sconti se porti degli amici

Ritrovo alle ore 19.30 - Art Café LimeOlé House - Via Gaetano trezza 43/A, Verona. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.