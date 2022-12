Antonio Ornano al Teatro Nuovo di Verona per la notte di capodanno

Antonio Ornano sarà il protagonista assoluto della notte del 31 dicembre 2022 al Teatro Nuovo di Verona, in quella che sarà una serata di grande spettacolo dove ritmo, energia e risate la faranno da padrone. Antonio Ornano carismatico protagonista delle trasmissioni televisive più rappresentative degli ultimi anni (Zelig, Colorado, Quelli che il calcio…), accompagnerà gli spettatori nel nuovo anno garantendo un susseguirsi di racconti, aneddoti e parole che travolgerà gli spettatori in sala fino all’arrivo del 2023.

Ci sarà tutto il mondo comico di Antonio, dai racconti familiari con l’immancabile moglie “Crostatina” fino ai suoi amati animali, tutto condito in salsa Rock, sua grande passione, con aneddoti e curiosità inaudite su band e canzoni. Un vero e proprio vortice dove verrete risucchiati e che vi farà pronunciare: «Ma come è già mezzanotte?». Una notte di fine anno indimenticabile e imperdibile per concludere quest’anno con una risata.

Biglietteria Teatro Nuovo:

dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Telefono: 045 8006100

E-mail: biglietteria@ teatrostabileverona.it

Box Office: