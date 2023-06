"Antonio e Cleopatra" in scena al Mura Festival di Verona il 22 luglio 2023. "Antonio e Cleopatra", la nuova produzione di Casa Shakespeare va in scena al Bastione delle Maddalene per il Juliet Summer Fest durante il Mura Festival. Un’occasione unica di vivere la versione ironica e maliziosa delle relazioni in simbiosi tra attori e personaggi.

Una versione unica nel suo genere che gioca sulla comicità insita nella necessità di protagonismo amoroso di non più giovani, che insaporiremo con musiche pop di sorprendente e divertente richiamo. La comicità è a tratti maliziosa e in altri conflittuali tra gli stessi protagonisti di questa nota storia d’amore. Antonio e Cleopatra come personaggi e come attori vi aspettano sotto le stelle.