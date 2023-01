"Antonio e Cleopatra" per la Shakespeare Week al Teatro Satiro Off

La rassegna teatrale “Abbiamo rapito William Shakespeare” presenta “Antonio e Cleopatra” della compagnia Casa Shakespeare il 20 aprile 2023 ore 19.30. “Antonio e Cleopatra”, è una versione che gioca sulla comicità insita nella necessità di protagonismo amoroso di non più giovani, che insaporiremo con musiche pop di sorprendente e divertente richiamo. La comicità a tratti maliziosa e in altri conflittuali tra gli stessi protagonisti, come gli immortalati attori della celluloide nel secolo da poco passato, cioè Liz Taylor e Richard Burton, in una sorta di omaggio. L’adattamento del Direttore artistico e drammaturgo Andrea De Manincor e la regia di Solimano Pontarollo consente una mescolanza di comico e tragico nell’illimitata libertà spaziale dell’opera. Ma Antonio e Cleopatra è soprattutto una guerra interiore tra passione e ragione.

TRAMA - Alla vigilia della battaglia, i soldati di Antonio odono strani oracoli, che interpretano come la perdita di protezione per il loro condottiero, da parte del dio Ercole. Inoltre, Enobarbo, lo storico luogotenente di Antonio, lo abbandona per passare dalla parte del nemico. Invece di confiscare i beni di Enobarbo, che erano stati lasciati presso Antonio durante la fuga da Ottaviano, Antonio ordina che tali beni siano riportati a Enobarbo. Enobarbo è talmente colpito dalla generosità di Antonio, e così pieno di vergogna per la sua infedeltà, che si suicida. La battaglia comincia bene per Antonio, finché Ottaviano non la tramuta in una battaglia navale. Ancora una volta, Antonio perde, la sua flotta si arrende, ed egli denuncia Cleopatra: “questa infame egiziana mi ha tradito.” Antonio decide allora di uccidere la regina per il suo ennesimo tradimento. Cleopatra capisce che l’unico modo per riconquistare l’amore di Antonio, è quello di fargli credere che si è uccisa, col nome di Antonio come ultime parole. Ella si rinchiude nel suo mausoleo, e aspetta il ritorno di Antonio. Il suo piano, però, fallisce: invece che correre per vedere Cleopatra morta, con il cuore pieno di rimorso, Antonio decide che la sua vita non ha più senso.

CREDITI REGIA: Solimano Pontarollo ADATTAMENTO TESTI: Andrea De Manincor PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari ATTORI: Sabrina Modenini, Solimano Pontarollo COREOGRAFIE: Varhynia Zilotto DURATA: 50 minuti LINGUA: italiano. SPETTACOLO: in costume elisabettiano.

Informazioni: Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2022-2023 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417. Casa Shakespeare: info@casashakespeare.it.