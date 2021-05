Antonello Venditti in concerto al castello scaligero di Villafranca per il tour "Unplugged Special 2021"

Antonello Venditti, nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere modificando in musica i suoi sentimenti e l'amore, tematiche sociali e culturali. In questi speciali concerti il cantautore ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio. Tra le date imperdibili del prossimo tour di Antonello Venditti. "Unplugged Special 2021" ci sarà anche un concerto in terra veronese: l'8 luglio al castello scaligero di Villafranca di Verona

I biglietti per "Unplugged Special 2021" sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 18 di venerdì 21 maggio.

Di seguito tutte le date annunciate:

02 luglio NICHELINO (TO) - STUPINIGI SONIC PARK

06 luglio CERVERE (CN) - ANFITEATRO DELL'ANIMA

08 luglio VILLAFRANCA (VR) - CASTELLO SCALIGERO

10 luglio TREVISO - ARENA DELLA MARCA

13 luglio FERRARA - PIAZZA TRENTO TRIESTE

19 luglio GARDONE RIVIERA (BS) - ANFITEATRO IL VITTORIALE

23 luglio MAJANO (UD) - FESTIVAL DI MAJANO

25 luglio VIGEVANO (PV) - CASTELLO SFORZESCO

29 luglio TAORMINA (ME) - TEATRO ANTICO

01 agosto ENNA - CASTELLO DI LOMBARDIA

10 agosto LECCE - PIAZZA LIBERTINI

16 agosto CATTOLICA (RN) - ARENA DELLA REGINA

04 settembre PRATO - PIAZZA DUOMO

08 settembre VICENZA - PIAZZA DEI SIGNORI

