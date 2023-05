Antonella Ruggiero in concerto nel parco di Villa Ciresola per la rassegna "Venerazioni"

Torna la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live per tributare il talento “di Venere” e le sue plurime manifestazioni d’ingegno. Ad inaugurare la rassegna, giovedì 22 giugno 2023 alle ore 21.30, ci sarà Antonella Ruggiero, con il progetto musicale intitolato “Genova, la Superba”. Ad ospitarla sarà la suggestiva cornice verde del parco di Villa Ciresola, gioiello botanico nel Comune di Mozzecane (VR), dove la cantautrice genovese si esibirà accompagnata da Roberto Olzer, al pianoforte, organo liturgico e armonium, e Roberto Colombo, al vocoder e synth basso.

Dopo il capolavoro discografico omonimo pubblicato nel 2007, con “Genova, la Superba” la cantante torna ad omaggiare la sua città in quanto storico epicentro della musica d’autore italiana e fucina ineguagliabile di talenti che hanno rivoluzionato il cantautorato dentro e fuori i confini della nostra nazione. Inquietudine, insofferenza, anticonformismo: da Genova parte quella ricerca autorale che rompe gli schemi del passato per tracciare nuovi profili, illuminando il lato nascosto della wild side italiana. Dai quartieri Foce ed Albaro si levano nuove voci, che Ruggiero riunisce in una selezione musicale di grande evocazione, interpretate con l’eleganza ed il soave lirismo che da sempre contraddistinguono la cantautrice ligure. Firme straordinarie, da De André a Tenco, da Bindi ai New Trolls, per un viaggio musicale senza tempo, che accoglie tutte le sonorità contemporanee ed il pop raffinato dell’apprezzato album omonimo.

Con arrangiamenti che mescolano sapientemente tradizione e sperimentazione elettronica, l’indimenticabile voce dei Matia Bazar torna a suonare dal vivo con un concerto dal forte impatto emotivo, ricco di suggestione e bellezza, capace di restituire tutta la vitalità di quel fenomeno unico e forse irripetibile chiamato “scuola genovese”.

Gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna, e “Narr.azioni”, il cartellone di appuntamenti teatrali e musicali del Comune di Mozzecane.

Antonella Ruggiero / foto ufficio stampa Box Office Live