"Antigone e i barconi" di Casa Shakespeare in scena al Teatro Camploy

Il 21 novembre la rassegna teatrale UNLOCKED di Casa Shakespeare sarà in prima assoluta: “Antigone dei barconi” al Teatro Camploy, ore 21. La terza edizione della rassegna del Teatro Ospitato si articola in due percorsi: REVISIONE DEL MITO E MYSTERIOUS, IL TEATRO DEI MISTERI. Per quest’occasione nel foyer del teatro saranno presenti le ragazze e i ragazzi di UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati per fornire informazioni sulle principali emergenze umanitarie.



«Per la revisione del mito raccontiamo Antigone. Il tutto si svolge sull’arenile, sabbia da cui spunta un relitto di barcone ma invaso da giubbotti di salvataggio, o da povere cose: vestiario umile, berretti, guanti … immondizia, scarto. Qualche rete da pesca. Su quell’arenile, su quella spiaggia che sarebbe in realtà proprietà di un Bagno turistico, dove sventolano un paio di ombrelloni che vengono chiusi, a significare l’inizio di una giornata estiva in piena regola, normalmente fra la musica e l’indifferenza delle persone, approdano fortunosamente di notte le superstiti dell’ennesimo disastro di immigrati: un gommone, un barcone, tradotto da un barcaiolo siciliano – il nostro Creonte – si è schiantato lì presso, e Antigone ed Ismene si ritrovano assieme, entrambe scampate dalla violenza dei campi di accoglienza libici, entrambe abusate, vittime di sopruso, sorelle di sventura appunto. Creonte non vuole pietà, magari vuole nasconderle, sottrarle alla vista del più alto potere di uno “stato nello stato” che lucra sulla migrazione clandestina e schiavizzante, sugli schianti stessi dei barconi magari; ma il Potere arriva, nelle vesti pulite, nell’eleganza arrogante di Tiresia. Ad un certo punto il dramma è percepito da diverse soluzioni, dai punti di vista differenti dei protagonisti … diventa un “come potrebbe andare se” … ma il destino è ineluttabile – in questo Tiresia forse incarna ancora lo strumento del destino che non cambia, non parla più con la voce profetica del rispetto, ma si traduce egli stesso in arma vivente, in violenza fatta persona. Per cui la fine terribile è segnata: Antigone viene uccisa, Ismene sarà carne da prostituzione, Creonte piange la figlia dei flutti che ha trovato, nuova, nella persona di Antigone. Tiresia ne esce comunque e sempre vivo, da qualunque parte stia».

CREDITI:

Autore ANDREA DE MANINCOR

Regia SOLIMANO PONTAROLLO

Attori ANNA BENICO, ANNALISA CRACCO, SABRINA MODENINI, ANDREA DE MANINCOR, FRANCESCO MARTUCCI

Luci: FRANCESCO BERTOLINI

