A Brenzone l'Antica fiera di Santa Caterina

La 133esima edizione dell'Antica fiera di Santa Caterina a Castelletto di Brenzone S/G - Piazza MMD Mantovani. La Fiera di Santa Caterina è da sempre un appuntamento importante per il mondo agricolo del Garda. In questa data si chiudevano le serre dei limoni su tutto il lago e a Castelletto di Brenzone si teneva la fiera del bestiame al ritorno dai pascoli del Baldo. La fiera è divenuta un appuntamento importante per l'assaggio dell'Olio Nuovo e un momento di convivialità.

Il programma

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

14°Sfida delle Carbonère

Sfida a squadre tra le frazioni di Brenzone sul Garda

Dalle 12 degustazione delle Carbonère: polenta con formaggi del Baldo e Olio di Brenzone

Dalle 12: Stand gastronomico con piatti tradizionali

In caso di maltempo la sfida delle Carbonère si terrà domenica 27 novembre

VENERDI' 25 NOVEMBRE 2022

133° edizione dell'ANTICA FIERA DI SANTA CATERINA

Ore 11 Santa Messa ed a seguire Carbonèra presso Oleificio Piccoli Produttori di Castelletto

Dalle 12: Stand gastronomico con piatti tradizionali

Dalle 9: MERCATO TRADIZIONALE

SABATO 26 NOVEMBRE 2022

SANTA CATERINA'S PARTY

Festa delle Associazioni

Dalle 19: Aperitivo, risottata ed a seguire musica con DJ Klaus The Voice

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

La FIERA DEI PICCOLI

Dalle 12: Stand gastronomico con piatti tradizionali

Dalle 14: intrattenimento per i più piccoli con Silvia Pistacchio - spettacolo ed animazione

Dalle 12: Passeggiata a cavallo per i bimbi

In tutte le giornate della manifestazione intrattenimento e mercatini con prodotti tipici (olio, miele, tartufi, ortaggi, dolcetti, ceste di Caio ed Elis Sestari della Valtramigna). Panche e tavole all'aperto vista lago e tensostruttura riscaldata.