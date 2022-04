A San Bonifacio l’Antica Fiera di San Marco

Dopo due edizioni straordinarie a settembre 2020 e giugno 2021, l’Antica Fiera di San Marco torna nella sua tradizionale collocazione, dal 22 al 25 aprile, e lo fa portando grandi novita? a San Bonifacio. La novita? principale della 145esima edizione della manifestazione, la cui segreteria organizzativa e? affidata a Delphi International srl, sara? il ritorno della Fiera Campionaria nel cuore della citta?, lungo le vie del centro storico, per arricchire l’offerta commerciale locale con le proposte dell’impresa e dell’artigianato.

Scarica il programma della Fiera di San Marco 2022

La 37esima Mostra Campionaria Est Veronese Produce (che anche quest’anno gode della collaborazione organizzativa e del lavoro in sinergia con Studio Immagine srl) convolgera? i principali luoghi del centro storico. Si sviluppera?, infatti, lungo l’asse di corso Venezia e via Marconi con l’importante contemporaneita? della quarta edizione della Fiera dei Prodotti Agricoli della Val D’Alpone e Val Tramigna che trovera? collocazione in via Camporosolo. Circa 50 produttori agricoli degli 8 comuni facenti parte delle due valli, presenteranno i loro vini, olio, miele, distillati, formaggi, insaccati e altre eccellenze del territorio.

Sara? quindi una Fiera Campionaria integrata con il tessuto commerciale di San Bonifacio, ma che presenta anche tante novita? nell’area del parcheggio Palu?. Se le vie del centro saranno dedicate alle esposizioni, il parcheggio Palu? e il Parco dei Tigli offriranno tante occasioni di svago, soprattutto per i piu? giovani. Confermatissimo lo Street Food, che verra? allestito all’interno del Parco dei Tigli, dove trovera? spazio anche il Pump Music Festival: 4 giorni dedicati interamente alla musica, al divertimento e alla spensieratezza con ottima musica, drink, e voglia di passare del tampo assieme. Una parte di Parcheggio Palu? vedra? poi il ritorno del Luna Park, con 15 giostre e attrazioni interamente dedicate a bambini, ragazzi e alle famiglie, che troveranno anche spettacoli ed animazioni nell’area giochi del Parco dei Tigli.

Ovviamente anche piazza Costituzione sara? un punto fondamentale della Fiera. Li? verra? allestito il palco centrale, con spettacoli tutte le sere. Si comincia venerdi? 22 aprile con lo spettacolo musicale “Music All That”, mentre sabato 23 si potra? ridere con il cabaret musicale della famosa imitatrice Emanuela Aureli, nota anche per essere una degli insegnanti di Tale Quale Show. Si chiudera? poi domenica 24 con la grande energia della serata Disco Inferno di Radio 80 Power.

Confermatissimo, infine, il tradizionale Mercato Straordinario di lunedi? 25 aprile, che si sviluppera? in tutte le principali vie del paese dalle ore 8 alle 20, orario nel quale si chiudera? anche la Fiera Campionaria. Street Food, Pump Music Festival e Luna Park, invece, proseguiranno fino alle ore 24. Il programma di questa 145° edizione della Fiera di San Marco sara? poi completato da convegni, presentazioni di libri ed iniziative benefiche che occuperanno tutti e quattro i giorni della manifestazione.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fieradisanmarco.it/.