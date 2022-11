Spettacoli, gastronomia e luna park per l'Antica Fiera di Cavalcaselle 

Torna l’Antica Fiera di Cavalcaselle, in programma dal 18 al 21 novembre 2022 nella frazione di Castelnuovo del Garda e sul vicino colle San Lorenzo. La manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale e Pro loco, prende il via venerdì 18 novembre alle 20 con l’immancabile gara di briscola al circolo Nautilus e degustazione a buffet con spettacolo di Gardadanze al centro parrocchiale.

Ricchissimo il programma degli eventi: sabato alle 16 giochi per bambini e giovani a cura dall’associazione Ludus in tabula e alle 20 cena della tradizione con spettacolo musicale al centro parrocchiale. Alle 8 di domenica appuntamento con la 50ª Stracada de la Fiera, corsa podistica non competitiva organizzata del gruppo podistico “I Nuovi fannulloni” con partenza da piazza Berto Barbarani. Due i percorsi, di 7 e 14 km con ristori.

A mezzogiorno si aprono gli stand enogastronomici sul colle San Lorenzo dove a partire dalle 14 si susseguiranno spettacoli equestri, prove con cavalli, giochi e intrattenimento con i giocolieri nell’area bimbi dedicata. Alle 15 e alle 16 doppio appuntamento con “Scopriamo i piccoli animaletti della fattoria”, percorso di animazione, educativo e interattivo con oltre cento animali addomesticati per il divertimento di bambini e famiglie. Sino a lunedì funzionerà un’area Western con prove equestri gratuite, inoltre si potrà assistere a un originale spettacolo di taglio e creazione di sculture con le motoseghe.

Lunedì 21 alle 8 l’apertura dei bivacchi storici del monte sul colle San Lorenzo, con stand enogastronomici, spettacoli equestri e prove con cavalli. Alle 10 la Messa presso la chiesetta della Madonna degli Angeli. Completano l’offerta l’esposizione di macchine agricole, il tradizionale mercato, la mostra fotografica al bivacco Lorenzini sul colle San Lorenzo e il luna park in paese.

«Nata come fiera degli asini e dei pastori, che erano soliti transitare in zona durante lo spostamento stagionale a valle dal monte Baldo – spiega il sindaco Giovanni Dal Cero –, la Fiera di Cavalcaselle si distingue dalle altre manifestazioni analoghe per l’originale commistione fra tradizione agricola e aspetto folkloristico».

«Siamo particolarmente legati a questa Fiera per via delle sue radici millenarie – precisa l'assessore alle Manifestazioni Thomas Righetti.–. La Fiera di Cavalcaselle nasce come fiera mercato, per poi affermarsi nel 1800 come occasione di ritrovo sul colle San Lorenzo. In attesa del loro turno per traghettare il bestiame sul Mincio e proseguire verso casa, i pastori allestivano i bivacchi e preparavano la trippa».