Torna l’antica Fiera di Cavalcaselle

Dopo il forzato stop dell’anno scorso, con un grande sforzo organizzativo messo in campo dalla Pro loco e dall’Amministrazione di Castelnuovo del Garda, torna l’attesa Antica Fiera di Cavalcaselle, in programma da venerdì 19 a lunedì 22 novembre sul colle San Lorenzo.

Nata come fiera degli asini e dei pastori, che erano soliti transitare in zona durante lo spostamento stagionale a valle dal monte Baldo, la Fiera di Cavalcaselle si distingue dalle altre manifestazioni analoghe per l’originale commistione fra tradizione agricola e aspetto folkloristico. Sul colle San Lorenzo i pastori sostavano in attesa del loro turno per traghettare il bestiame sul Mincio e proseguire verso casa, allestendo bivacchi allietati dai fuochi, mentre le donne erano solite preparare brodo, risotto e soprattutto la trippa.

«La nostra gente è particolarmente legata a questa Fiera per via delle sue radici millenarie – commenta il sindaco Giovanni Dal Cero –. Il suo genuino carattere folkloristico non potrà che incuriosire i turisti presenti nelle nostre zone in questo periodo dell’anno».

«Riproporre la Fiera nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia ha richiesto uno sforzo notevole sia da parte nostra che della Pro loco – spiega l’assessore alle Manifestazioni Thomas Righetti – ma non abbiamo voluto privare i nostri concittadini di una manifestazione a cui intere generazioni sono visceralmente legate».

L’edizione 2021 prende il via venerdì 19 novembre alle 20 con l’immancabile gara di briscola al circolo Nautilus che ospita anche la mostra cinefotografica che si apre sabato alle 19. Domenica appuntamento con la 49ª Stracada de la Fiera, a cura del gruppo podistico “I Nuovi fannulloni”, con partenza libera dalle 7.30 alle 9 e strutturata su due percorsi di 6,5 e 15 km.

Alle 12 sul colle San Lorenzo l’inaugurazione ufficiale della Fiera con apertura degli stand enogastronomici. A partire dalle 14 spettacoli equestri, prove con cavalli, giochi e intrattenimento artistico con giocolieri nell’apposita Area bimbi, esposizione di macchine agricole e il mercato che proseguiranno anche il giorno seguente.

Lunedì 22 alle 8 l’apertura dei bivacchi storici del monte e alle 10 la Messa nella chiesetta della Madonna degli Angeli.

