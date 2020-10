Giovedì 8 Ottobre 2020 non perderti “L'Anteprima Durello & Friends 2020”, un evento esclusivo in cui avrai l’occasione di degustare la migliore selezione di spumanti della Cantina Fongaro, abbinati ad alcuni piatti della tradizione preparati da noi e scelti per l’occasione.

ANTIPASTO - Polentina di riso al rosmarino con Luccio alla Gardesana

in abbinamento Cuvée Fongaro Brut 2014 (85% Durello e 15% Incrocio Manzoni).

PRIMO - Risotto Carnaroli alla zucca con tocchetti di Astice della Gallura in abbinamento Fongaro Brut 2014 (100% Durello).

SECONDO - Suprema di Faraona con Funghi di bosco trifolati in abbinamento Riserva Fongaro Brut 2012 (100% Durello).

DESSERT - Mousse di Cioccolato e Caramello salato in abbinamento Riserva Fongaro Pas Dosè 2012 (100% Durello).

Informazioni e contatti

Tutti gli Spumanti Fongaro sono a Metodo Classico e biologici

Costo della serata: 45 euro

Dove: Ristorante Scapin Via Diaz, 22, Verona

Quando: giovedì 8 Ottobre dalle ore 20

L'evento è a numero e chiuso ed è gradita la prenotazione.

Contattaci per riservare il tuo posto: