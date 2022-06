Annalisa live sul palco del Teatro Romano per la rassegna "Venerazioni"

Ospite per la seconda volta a “Venerazioni”, Annalisa chiude la rassegna con un live tutto da ballare, a metà tra un concerto e un party a tema, appositamente pensato per muoversi, lasciarsi andare e finalmente tornare a condividere la musica in maniera totalizzante.

ANNALISA – 7 SETTEMBRE – VERONA

A Verona sul palco del Teatro Romano, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa riproporrà, insieme alla sua band, anche le canzoni di “Nuda10”, il suo ultimo lavoro certificato Platino, che ha suggellato la straordinaria carriera di una delle cantautrici più importati del panorama musicale italiano.

Informazioni e contatti

Tutto gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, e di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna.

Per prevendita biglietti www.boxofficelive.it - www.ticketone.it.