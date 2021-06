Annalisa in concerto al castello di Zevio per il suo tour estivo "Nuda10"

Grande attesa per il concerto di Annalisa il prossimo 24 luglio alle ore 21.30 al Castello di Zevio dove approderà il suo tour estivo “NUDA10 Open Air”. Sul palco di Zevio, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa presenterà per la prima volta le canzoni di “Nuda10”, la nuova versione dell’album “Nuda”, certificato ORO con 57 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni, entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk.

L’album contiene i brani “Dieci” (certificato platino con oltre 24 milioni di stream totali), “Movimento Lento”, “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e due rivisitazioni di brani del passato quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. di Michele Bravi. Nella versione digitale è presente anche la cover de “La musica è finita” di Ornella Vanoni.

Informazioni e contatti

Questi i prezzi dei biglietti (esclusi i diritti di prevendita):

primo settore numerato: 35 euro.

secondo settore numerato: 25 euro.

I tagliandi sono disponibili da Verona Box Office (via Pallone, 14, tel. 045 8011154) e on line sui siti https://www.boxofficelive.it/index.cfm/it/ e www.ticketone.it. Il concerto è organizzato da Box office Live in collaborazione con il Comune di Zevio – Assessorato alla Cultura e Manifestazioni

